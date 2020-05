Buongiorno News: Nuove riaperture a partire dal 18 Maggio – VIDEO

Nuove riaperture a partire dal 18 Maggio. Accolta dal Presidente del Consiglio Conte la richiesta delle regioni di maggior autonomia nella gestione della fase due. Saranno quindi tenute in considerazione le diverse esigenze dei territori anche alla luce dei differenti quadri epidemiologici.

Quella del 18 Maggio rimane per la Sicilia una data fondamentale: in vista della ripartenza cresce soprattutto l’attesa per conoscere le linee guida, che arriveranno nei prossimi giorni, contenenti le indicazioni che ogni attività dovrà seguire per riprendere a lavorare in sicurezza. Ma sono in tanti, sulle base delle indiscrezioni che emergono già in queste ore, a manifestare dubbi circa la praticabilità di alcune norme e protocolli. Condizioni nuove che in alcuni casi richiedono una vera e propria riorganizzazione aziendale e non indifferenti spese da sostenere.

Nel frattempo a Palma di Montechiaro si registra un nuovo caso di Coronavirus: è l’undicesimo. Dall’inizio dell’emergenza in provincia di Agrigento i casi sono stati complessivamente 137. E ancora a Palma, ieri, il sindaco Castellino ha incontrato, insieme ai gestori di bar e ristoranti, alcuni rappresentanti del governo sia nazionale che regionale. Un vero e proprio grido d’aiuto quello delle partite iva che chiedono alla politica sostegno immediato ed azioni incisive.

La Scala dei Turchi non è proprietà privata. La conferma arriva dall’Assessorato alle Autonomie locali in risposta alla interpellanza presentata dal deputato PD Michele Catanzaro. “Continuiamo la nostra battaglia -ha dichiarato- per impedire che un privato possa mettere le mani su un’icona come la Scala dei Turchi al solo scopo di trarne una speculazione economica”.