Buongiorno news, il notiziario in video del 26 aprile – VIDEO

Notiziario

Buongiorno e benvenuti da me Claudia Lanzo e dalla redazione di AgrigentoOggi in questa edizione domenicale del nostro notiziario in video. Cominciamo subito con le notizie più significative.

Coronavirus: in Sicilia sempre più guariti

CORONAVIRUS: IN SICILIA SEMPRE PIÙ GUARITI E CALANO I RICOVERI. Gli attuali positivi sono 2.272 e non 2.274, con una variazione di -48 e non -46, puntualizzano dalla Presidenza della Regione Siciliana.

Coronavirus, due nuovi tamponi positivi. I guariti sono 63

Due tamponi positivi a Favara e Santa Margherita Belice. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in tutta la provincia di Agrigento complessivamente 132 i contagiati. Sono stati realizzati 3.670 tamponi. Su 120 persone – secondo l’Asp – 13 sono ricoverati in ospedale; 3 soggetti dimessi in strutture “lowcare”; 30 in quarantena; 63 guariti; 11 deceduti.

Due tamponi positivi a Favara e Santa Margherita Belice. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in tutta la provincia di Agrigento complessivamente 132 i contagiati. Sono stati realizzati 3.670 tamponi. Su 120 persone – secondo l’Asp – 13 sono ricoverati in ospedale; 3 soggetti dimessi in strutture “lowcare”; 30 in quarantena; 63 guariti; 11 deceduti. Bambina morta in ospedale, si indaga per omicidio colposo

La Procura di Agrigento ha disposto l’autopsia sul corpo della piccola morta al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Il fascicolo d’inchiesta è per omicidio colposo.

–25 aprile: celebrazioni nei capoluoghi in Sicilia

Ad Agrigento, a Villa Bonfiglio, deposta una corona di alloro del Comune, da parte del sindaco Lillo Firetto. Accanto a lui, il responsabile provinciale dell’Anpi Domenico Pistone, in un parco pubblico completamente deserto

–Amministrative in Sicilia, si discute su commissariamento comuni

Dibattito aperto all’assemblea regionale in vista delle elezioni amministrative. I sindaci dovrebbero così restare in carica per altri 6 mesi, anche se qualcuno vorrebbe inviare commissari. Il M5S in una nota dice:“No agli opportunisti del momento. Nei Comuni niente commissari, è fondamentale la continuità amministrativa”

–In arrivo soldi per la cassa integrazione

Inviati i primi decreti regionali all Inps da parte della regione Sicilia, a giorni (in settimana ) i primi pagamenti Cassa integrazione.

–Agrigentino conquista Ginevra con la pizza al mirtillo

Dolce e salato, la pizza gourmet con riduzione a base di mirtilli sbarca a Ginevra grazie ad un agrigentino. Così Carmelo Catarella, originario di Cammarata, ha conquistato i clienti. Realizzata con un pesto di rucola, mozzarella di bufala, gambero e riduzione di mirtillo, risulta la più apprezzata tra le pizze di asporto in questo tempo di Covid19