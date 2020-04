Buongiorno news, il notiziario in video del 25 aprile – VIDEO

Notiziario 25 aprile

Coronavirus: in Sicilia scende il numero dei ricoverati

Scende sotto quota 500 il numero dei pazienti Covid ricoverati in Sicilia: secondo i dati della presidenza della Regione sono 493 i positivi che stanno facendo ricorso alle cure degli ospedali dell’Isola, 17 meno di ieri. Di questi, 32 sono in terapia intensiva.

Coronavirus, quarto caso a Casteltermini e secondo a Realmonte. I guariti sono 63

Coronavirus, migrante contagiato: tamponi negativi per i compagni di viaggio

Tutti negativi i tamponi effettuati sui 50 migranti sbarcati al porto di Porto Empedocle, e successivamente trasferiti all’Hotspot di Pozzallo. La conferma arriva dall’Asp di Ragusa

Tutti negativi i tamponi effettuati sui 50 migranti sbarcati al porto di Porto Empedocle, e successivamente trasferiti all’Hotspot di Pozzallo. La conferma arriva dall’Asp di Ragusa Bambina morta in ospedale, Procura acquisisce cartella clinica

La Procura di Agrigento ha acquisito la cartella clinica della bambina di un anno morta in ospedale. L’Asp ha gia’ acquisito l’esito del tampone eseguito dopo il decesso della piccola paziente che e’ risultato negativo.

–Didattica a distanza, si cosnegnano i tablet

Didattica a distanza, Lunedì mattina, Luigi Costanza, preside dell’Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini consengerà i tablet in comodato d’uso secondo la graduatoria redatta in base alle richieste pervenute in istituto.

–Coronavirus. Sicilia, Sindacati: Tavolo per condividere tempi ripresa

.Un tavolo tecnico permanente alla Regione SICILIAna per condividere tempi e modalita’ di riapertura delle attivita’ commerciali, dei servizi e del turismo a partire dal prossimo 4 maggio. A chiederlo sono i sindacati Filcams Cgil e Uiltucs Uil Sicilia

–Niente soldi per lo sport nella finanziaria regionale

Non ci sono in finanziaria risorse per lo sport in Siiclia. E’ la denuncia di Roberta Schillaci, deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale SICILIAna, che riferisce di aver appreso “attraverso l’assessore Armao che ulteriori somme potranno essere stanziate dopo l’accordo Stato-Regioni.

E per adesso è tutto, dalla redazione di AgrigentoOggi e da me Claudia Lanzo non mi resta che augurarvi un buon 25 aprile e darvi appuntamento a domani.