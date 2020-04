Buongiorno news 27 aprile 2020 – VIDEO

Buongiorno e benvenuti da Claudia Lanzo e dalla redazione di AgrigentoOggi in questa edizione di lunedì 27 aprile del nostro notiziario in video. Cominciamo subito con le notizie più significative.

Chi vive a mare può fare bagno, verso la Fase 2

Nel suo messaggio alla Nazione, il premier Giuseppe Conte ha illustrato la Fase 2 per l’emergenza Coronavirus. L’imperativo è mantenere le distanze o i contagi risaliranno. Mascherine obbligatorio il cui prezzo sarà a partire da 0,50 euro. Il 4 maggio al via industria ed edilizia, ok a visite parenti – Ci si potrà muovere anche da un comune all’altro, masenza varcare il confine della propria regione. Tra le tappe la ripresa degli allenamenti all’aperto a livello individuale dal 4 maggio, mentre per gli sport collettivi dal 18 maggio. Nessun accenno per il momento ad eventuali riprese dei campionati, ma il premier ha dichiarato che se ci saranno le condizioni valuteranno se riuscire a farli concludere I dettagli sul sito AgrigentoOggi.it

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria del Coronavirus in tutta la provincia sono complessivamente 120 i contagiati, stando all’ultimo bollettino dell’Asp di Agrigento. Un dato comunque completamente diverso dai numeri della Protezione civile, che danno 132 casi complessivi per la provincia di Agrigento.

Coronavirus, pensionato muore in ospedale. Era tornato da una vacanza

Era tornato da una vacanza in Portogallo, in compagnia della moglie, e dopo un po’ di giorni, la scoperta di aver contratto il Coronavirus. Dopo un lungo periodo di ricovero all’ospedale di Partinico, questa notte, il suo cuore ha cessato di battere. Così è morto un impiegato di banca in pensione, Calogero Baldacchino, 72 anni, di Agrigento. Anche la moglie è contagiata dal Covid-19.

Concessionari auto

Pronti a ripartire già dal 4 maggio i concessionari di auto di Agrigento. Il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus ha creato ripercussioni anche per loro. I titolari delle concessionarie auto, Marcello Graceffa, Luigi Guadagni, Gigi Trupia ed Angelo Ferro comunque, sono pronti per la fase 2, quella della ripresa, ma non nascondono le grandissime difficoltà che stanno vivendo e quelle alle quali andranno incontro. A proposito il nostro giornale ha pubblicato un confronto in video.

Una storia di buona scuola

Una storia di buone pratiche giunge dal Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento che, tra le sue strumentazioni didattiche, possiede un laboratorio di stampa 3D. Il liceo si è occupato della stampa di 80 connettori a Y, indispensabili per connettere due malati allo stesso ventilatore polmonare richiesti dall’Università di Messina e 20 visiere per l’ospedale di Sciacca

–Donazioni sangue

Associazione donatori di sangue di Raffadali presieduta da Luigi Costanza, la scorsa domenica, ha raccolto e donato 16 sacche di sangue al centro immunotrasfusionale dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.