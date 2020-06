Buongiorno News 10 giugno 2020 – VIDEO

Buongiorno e benvenuti da Stella Magnano e dalla redazione di AgrigentoOggi per questa edizione di Mercoledì 10 Giugno del nostro notiziario in video.

Continuano le fughe di migranti. A Cannatello più di dieci tunisini in quarantena si sono allontanati dalle struttura di accoglienza: sono così scattate le ricerche da parte delle forze dell’ordine, tra la generale preoccupazione degli abitanti della zona. “Le scene viste al Villaggio Mosé -ha dichiarato il sindaco di Agrigento Lillo Firetto – che hanno, comprensibilmente, allarmato la popolazione, non devono più ripetersi. I vertici di governo -ha aggiunto- che hanno previsto le misure da adottare per i migranti, devono trovare soluzioni più idonee. Non può essere messa a repentaglio la sicurezza di una città che da molto più di un mese non registra casi di Covid 19”.

Sono 15 le misure cautelari, notificate dalla squadra mobile di Agrigento ad altrettante persone residenti fra la città capoluogo, Favara e Canicatti’ nell’ambito della vasta operazione antidroga di ieri. Gli indagati sono complessivamente 21. In particolare i poliziotti hanno scoperto una fitta rete di spaccio che avveniva alla luce del sole e anche il luoghi ritenuti “sensibili”.

Spegne il fuoco delle polemiche il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Cancelleri intervenendo sul caso Alitalia. “La compagnia – ha dichiarato- non ha abbandonato Trapani, né tantomeno la Sicilia, ma ha solo temporaneamente interrotto delle tratte in diversi aeroporti di tutto il territorio, quelle meno utilizzate, ma conta di tornare presto alla normalità. Dispiace -aggiunge- leggere nelle ultime ore quelle che, alla fine sono solo speculazioni”.

I sindaci dei comuni costieri in occasione di un incontro con l’assessore al Territorio e Ambiente Cordaro, hanno chiesto alla regione maggiori risorse per garantire l’ordine e la sicurezza nella gestione delle spiagge. Un aiuto indispensabile dal momento che oltre alle già gravose ordinarie attività di pulizia e manutenzione, occorre aggiungere interventi straordinari a tutela della salute dei cittadini.

Necessaria, secondo il Presidente Anci Orlando una campagna di comunicazione congiunta che coinvolga il Dipartimento di Protezione civile regionale e i comuni per informare il maggior numero di bagnanti possibile sulle indicazioni precauzionali necessarie ad evitare il contagio.

