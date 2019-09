Buone notizie per l’emergenza viabilità del comprensorio Sicano

BUONE NOTIZIE, GARANTIAMO IL DIRITTO ALLO STUDIO. Lo scorso giugno alla Camera dei Deputati ho accolto, insieme al collega Filippo Perconti, una delegazione di studenti dell’I.I.SS Luigi Pirandello di Bivona (AG) che mi hanno messa a conoscenza della petizione da loro stessi promossa, in merito all’emergenza della viabilità del comprensorio dei Monti Sicani.

E’stato un bellissimo incontro, il senso civico e il desiderio di migliorare il proprio territorio di questi ragazzi mi ha impressionato. Hanno chiesto degli interventi urgenti affinché il diritto allo studio degli studenti pendolari non venga messo a rischio.

Ho scritto allora ai vari interlocutori per avere delle risposte in merito alla viabilità. Mi ha risposto ANAS garantendo che, nell’ambito del Contratto di programma 2016-2020, stipulato con il Ministero delle Infrastrutture, è prevista l’esecuzione di numerosi interventi per migliorare la transitabilità delle Strade Statali 118 e 188.

E’una buona notizia; mi auguro che i lavori possano essere completati quanto prima. Questi ragazzi meravigliosi, che hanno raccolto le firme e che sono venuti fino a Roma per incontrare noi rappresentanti delle Istituzioni, chiedono che un loro importantissimo diritto possa esser garantito; adoperandosi per il bene comune, sono un grande esempio di cittadinanza attiva.

Avanti così ragazzi, siete il nostro presente e il nostro futuro.