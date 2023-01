Buona la prima del motoraduno “Realmonte, Città della Scala dei Turchi”

Buona la prima: grande partecipazione al motoraduno “Realmonte, Città della Scala dei Turchi”, organizzato da Emanuele Alongi e Carmelo Lattuca in collaborazione con il gruppo “Amici in Moto” di Agrigento. I partecipanti per questa prima edizione sono giunti a Realmonte da tutta la provincia e qualcuno anche da oltre. “Un particolare ringraziamento vogliamo rivolgerlo al Comune di Realmonte – dicono gli organizzatori- che ha creduto in questa manifestazione, al corpo dei Vigili Urbani e ai Carabinieri per la loro pronta ed entusiasmante disponibilità per la riuscita dell’evento, a Don Fabio per aver benedetto tutti i motociclisti presenti. Inizialmente c’era un pò di apprensione, ma nonostante tutto lo spirito di libertà che contraddistingue i motociclisti ha prevalso ed è riuscita una prima edizione degna di nota. Vi aspettiamo, come sempre numerosi, al prossimo raduno”.