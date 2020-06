Buona festa della Repubblica!

Il 2 giugno è festa nazionale ma non tutti si ricordano il motivo. Ogni anno in questa giornata si celebra la nascita della Repubblica italiana, che ha rappresentato un vero e proprio spartiacque per la storia del nostro Paese.

Più precisamente, il riferimento storico è al referendum istituzionale che si svolse domenica 2 e lunedì 3 giugno 1946 per determinare la forma di Stato da dare all’Italia dopo la seconda guerra mondiale. I cittadini furono chiamati alle urne per decidere se avesse dovuto rimanere una monarchia o diventare una repubblica.

Foto Arma dei Carabinieri Twitter