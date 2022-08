Buon viaggio Fofò. Addio ad un pezzo di storia di Agrigento

Fofò non c’è più. Se ne va un pezzo di storia di Agrigento, un’epoca per la nostra città. Fonziu Purtusu alla fine non ce l’ha fatta. È morto dopo giorni di ricovero in ospedale all’età di 85 anni. Lui, che all’anagrafe faceva Alfonso Restivo, è stato uno dei pochi che ha davvero amato Agrigento. Per il Mandorlo durante le sfilate la gente lo aspettava e lui si presentava vestito da paladino crociato, stesso costume che usava per sedersi in curva nord e sostenere l’Akragas allo stadio Esseneto. Fonziu Purtusu rimarrà nella storia di Girgenti. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Adesso”, così come era solito dire lui, fai buon viaggio.