Buon compleanno Totò Vella, 40 anni al servizio della bellezza (VIDEO)

Vella hair stylist, la passione e l’innovazione da 40 anni al servizio della bellezza – VIDEO

Quarant’anni e non sentirli. Nel tempo sono cambiati gusti e tendenze, ma la vera professionalità non teme le sfide e anzi le raccoglie.

I cambiamenti, che sono parte integrante del mestiere, hanno dato nuova linfa all’attività ed è per questo che nella sede storica di Piazza Cavour, oggi come agli inizi, si lavora con immutato entusiasmo. Modificate sono anche le abitudini dei clienti che oggi richiedono sempre più spesso un cambio look; saperli accontentare è fonte continua di gratificazione per chi nel proprio lavoro mette competenza, tecnica, ma anche tanto cuore.

