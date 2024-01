“Bullismo e Cyberbullismo- Strategie educative di prevenzione a scuola” : è il tema al centro dell’incontro, organizzato dal Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento e dall’associazione Focus Group, nell’aula magna della sede centrale del Liceo Raffaello Politi di Agrigento.

E’ una delle iniziative promosse dal Centro nell’ambito del progetto “Giovani protagonisti di cambiamento”, in collaborazione con il nostro Liceo, che affronta il tema della prevenzione e contrasto delle dipendenze e delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, in linea con uno degli obiettivi individuati dall’Agenda 2030.

La proposta progettuale realizzerà le sue iniziative sia negli istituti scolastici della città di Agrigento e dei comuni limitrofi attraverso l’attivazione di sportelli ascolto allo scopo di far emergere il bisogno e dare ai giovani una risposta concreta al bisogno emerso e momenti di formazione e sensibilizzazione con attività di cineforum, dibattiti, sia sul territorio attraverso la realizzazione di un centro di aggregazione ad Agrigento in grado di favorire l’inclusione sociale, promuovere la creatività e l’acquisizione di competenze in ambito artistico, musicale e sportivo, e fornire percorsi educativi di crescita per prevenire situazioni legate alle nuove dipendenze e contrastare il fenomeno di bullismo e cyberbullismo.

Durante l’incontro è stato presentato ad alunni e docenti il progetto che prevede la formazione di alcuni allievi che assumeranno il ruolo di Peer nei confronti dei loro coetanei. Gli studenti verranno formati dagli operatori dell’Associazione Luce a prendere consapevolezza delle problematiche connesse alle dipendenze, a forme di discriminazione e violenza. Educando a riconoscere la disuguaglianza, verranno coinvolti a formare a loro volta i loro coetanei su un modello di promozione della cittadinanza attiva e tramite modelli educativi tra pari. Questi saranno in grado di vedere in loro stessi il loro potenziale per diventare dei modelli e responsabili del cambiamento del domani.

L’Istituto Politi di Agrigento collabora da anni con l’Associazione APS Luce C.A.V. Telefono Aiuto e l’associazione Focus Group in attività progettuali formative che hanno lo scopo di educare i giovani, potenziando le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppando comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. Assieme promuovono iniziative volte a sensibilizzare i giovani rispetto al fenomeno della violenza di genere, con l’intento di stimolare una riflessione mirata alla prevenzione, incontri di formazione e attivazione di sportelli ascolto per garantire ai giovani uno spazio finalizzato alla prevenzione e al superamento di forme di disagio in ambito sociale e familiare. “Il coinvolgimento in questo nuovo progetto- sottolinea la referente Prof.ssa Angela Rancatore- mira a favorire l’inclusione sociale avvicinando i giovani a nuove opportunità di apprendimento, a promuovere il benessere psicofisico e a prevenire il disagio giovanile con riferimento alle nuove dipendenze e al fenomeno di bullismo e cyberbullismo. La scuola è il luogo dove emergono le richieste di aiuto dei giovani e dove le loro potenzialità possono venire fuori ed essere cosi veicolate nell’ambito delle azioni previste nel progetto aiutando gli studenti a sperimentarsi e a mettersi in gioco”.

Durante l’incontro è stata annunciata l’attivazione dello sportello ascolto a scuola che svolgerà un’azione di prevenzione primaria promuovendo il benessere nella comunità scolastica offrendo agli studenti uno spazio di ascolto e di confronto all’interno di una relazione protetta, un luogo di incontro e di supporto disponibile anche ai docenti e alle famiglie al fine di favorire processi di empowerment genitoriale.