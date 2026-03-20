Ignoti hanno squarciato i quattro pneumatici dell’auto, una Peugeot 307, usata dal responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Favara. È accaduto ieri, mentre la vettura si trovava nel parcheggio del cimitero di Piana Traversa. Dopo l’amara scoperta, sul posto sono accorsi i carabinieri della Tenenza cittadina. E i militari dell’Arma hanno avviato le indagini sul danneggiamento aggravato, quasi sicuramente, mirato.

La Procura della Repubblica di Agrigento, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. I carabinieri hanno verificato l’assenza di impianti di videosorveglianza nell’area del posteggio del camposanto.

In passato, al cimitero comunale di Favara vennero ritrovati sul tavolo dell’ufficio dei custodi due proiettili calibro 12, una pianta con fiori e una bottiglia di plastica con all’interno benzina. Non c’è alcuna certezza che il nuovo e il vecchio episodio in qualche modo possano essere collegati.

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