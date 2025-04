Emozioni e Musica sotto le Stelle il 11 Agosto 2025

Dopo il successo dei concerti di Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, la stagione 2025 della Live Arena presso lo Sport Village di Agrigento si arricchisce con un evento che promette di emozionare il pubblico. Il 11 agosto, sarà la volta di Brunori Sas, uno degli artisti più amati e apprezzati della scena musicale italiana, che si esibirà in un concerto speciale, pronto a regalare una serata indimenticabile.

Il cantautore calabrese, con la sua voce inconfondibile e il suo stile unico, porterà sul palco il suo tour estivo 2025, intitolato “L’albero delle noci”, prodotto da Vivo Concerti. Questo concerto sarà l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani contenuti nel suo nuovo progetto discografico, che sta conquistando un successo straordinario. “L’albero delle noci”, oltre a essere il titolo del suo album di dieci tracce, è anche la canzone che Brunori ha portato al Festival di Sanremo 2025, segnando per lui un debutto emozionante sul palco dell’Ariston.

Il concerto, che si terrà l’11 agosto in occasione della 20esima edizione del Festival Il Mito, non sarà solo una celebrazione del percorso artistico di Brunori, ma anche un omaggio alla connessione profonda che l’artista ha instaurato con il suo pubblico. I fan avranno la possibilità di ascoltare i brani che hanno segnato la sua carriera, come la dolce e intensa “La verità”, la fresca e coinvolgente “Cip”, e i successi più recenti, tra cui il brano “L’albero delle noci”, che gli ha valso il prestigioso Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

“La Live Arena, affermano Enzo e Federico Bellavia, fondatori dello Sport Village, con la sua struttura moderna e la capacità di ospitare un pubblico numeroso ma sempre vicino al palco, rappresenta il luogo ideale per vivere la musica in modo speciale. La sua atmosfera intima e coinvolgente permette ad ogni spettatore di sentirsi parte integrante dell’esperienza, godendo appieno delle performance dal vivo. Prepariamoci a vivere una serata di grande musica, emozioni e poesia.”

I biglietti per il concerto di Brunori Sas saranno disponibili online su tutti i circuiti abituali a partire da mercoledì 2 aprile dalle ore 14:00, e presso la biglietteria dello Sport Village da lunedì 7 aprile.

