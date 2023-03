Bruciato portone d’ingresso di una casa: aperta un’inchiesta

In fiamme il portone di ingresso della casa di campagna di un pensionato narese sessantaduenne. E’ accaduto nella notte, fra sabato e domenica, in contrada Pispisia a Naro. A fare la scoperta è stato lo stesso proprietario. L’uomo ha subito chiamato i carabinieri, poi ha formalizzato la denuncia. I militari dell’Arma nel corso del sopralluogo non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile, né bottigliette. Sono state avviate le indagini e, quale primo passaggio investigativo, è stato chiesto al pensionato se, di recente, abbia avuto o meno dei problemi o dei dissidi con qualcuno. Non filtrano indiscrezioni al riguardo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un’.inchiesta con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.