E’ di natura dolosa l’incendio che ha danneggiato il portone di ingresso di una palazzina di quattro piani in una strada di via Capitano Callea, nel centro di Favara. Qualcuno, la scorsa notte verso le 4, ha cosparso il portone con del liquido infiammabile e ha appiccato il fuoco. Le fiamme sono state spente dai proprietari di alcuni appartamenti dello stabile.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Agrigento e della Tenenza di Favara. La Procura di Agrigento, ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti, con l’ipotesi di reato di danneggiamento a seguito di incendio. Non è chiaro se si sia trattato di un raid vandalico o di un gesto mirato nei confronti di qualcuno. Ipotesi ancora al vaglio dei militari.

