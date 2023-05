Brucia l’auto di coppia di coniugi. Avviate le indagini

Si privilegia la natura doloso per l’incendio che ha danneggiato l’auto, una Fiat Grande Punto, di proprietà di una quarantanovenne licatese, di fatto in uso al marito cinquantacinquenne, entrambi disoccupati. Il rogo s’è sviluppato, nel corso della serata di lunedì, in via Monfalcone, nel quartiere Oltreponte a Licata. Sono stati gli stessi proprietari dell’auto a spegnere le fiamme prima ancora che provocassero ulteriori danni. Nella zona sono accorsi i poliziotti del Commissariato di Licata, che dopo avere ascoltato la coppia e notiziato la Procura di Agrigento, hanno avviato le indagini. In mancanza di certezze però non è esclusa l’ipotesi del fatto accidentale.