Bruciata auto di pensionato, vicino al rogo trovata una bottiglietta

Un rogo di natura dolosa, ha divorato un’autovettura di proprietà di un pensionato settantenne di Favara. L’incendio ha creato momenti di panico, a causa delle fiamme alte, e di una colonna di fumo nero, visibile anche a centinaia di metri di distanza. A bruciare, nel corso delle ore notturne, una Mercedes classe C, parcheggiata in via Mulino, nell’abitato di Favara.

Sono stati alcuni residenti, affacciandosi, a fare l’amara scoperta del veicolo a fuoco, e a lanciare l’allarme al numero di emergenza 112. Sul luogo intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e i carabinieri della locale Tenenza.

I pompieri, e i militari dell’Arma, durante il sopralluogo nelle vicinanze dell’evento, hanno rinvenuto una bottiglietta con all’interno, residui di liquido infiammabile.