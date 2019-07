Bruciano plastica in città. Italia Nostra presenta una denuncia

“Ogni sera, verso l’imbrunire, e poi alle prime luci dell’alba, in diverse zone della città si avverte un acre odore di bruciato; a volte quest’ultimo è così forte da rendere persino difficoltoso il respiro”.

L’Associazione agrigentina di “Italia Nostra”, sta ricevendo diverse segnalazioni, da parte di cittadini.

“Ciò avviene – dice la presidente Adele Falcetta – in particolare nel quartiere del Villaggio Mosè, ma il problema viene pure rilevato nel quartiere di San Leone e, a volte, perfino in centro città (anche la scrivente, che risiede in via Atenea, avverte spesso, tra le cinque e le sei del mattino, un odore quasi soffocante). I cittadini che vivono questo disagio rilevano che il fastidiosissimo odore, per le sue caratteristiche, sembra provocato dalla combustione di sostanze plastiche: verosimilmente i teloni che ricoprono le serre (di cui sono piene le aree limitrofe al Villaggio Mosè) e rifiuti. Si tratta di un grave problema, essendo ben noto che simili irresponsabili comportamenti provocano l’inquinamento dell’aria e del terreno e pongono in grave pericolo l’ambiente e la salute dei cittadini; e a rendere ancora più seria la situazione è il fatto che i suddetti episodi si susseguono con regolarità. Chiediamo pertanto alle autorità preposte, ognuna per le proprie competenze, di attuare tutto quanto necessario per arrestare il fenomeno, attraverso stringenti controlli ed aspre sanzioni”.