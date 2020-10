Bruciano gomme e rifiuti, incendio minaccia azienda. Fumo nero invade la zona

Una “nuvola” di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza (nella foto). Quasi sicuramente ignoti soggetti hanno appiccato le fiamme a vecchi pneumatici, e cumuli di altri materiali e rifiuti, accatastati in un terreno.

E’ successo nei pressi di viale della Libertà, a Realmonte. Il fuoco in poco tempo si è esteso minacciando il capannone di una azienda, nonché una coltre di fumo nero in pochi attimi ha invaso la zona rendendo l’area irrespirabile.

Diversi cittadini hanno segnalato ai vigili del fuoco il rogo, e il forte odore che è stato avvertito anche a centinaia di metri di distanza.

Sul posto si sono portate le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. Dopo una mezz’ora l’incendio è stato domato.