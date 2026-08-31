Sono stati circa 800 gli interventi dei vigili del fuoco effettuati in Sicilia a partire da venerdì fino ad oggi, a causa dei roghi favoriti dalle alte temperature e alimentati dai forti venti su tutto il territorio regionale. Tutte le province sono state interessate da incendi di vegetazione, tra gli eventi di maggiore rilievo si evidenziano le località di Porto Palo di Menfi, Casteltermini, Sciacca e Santa Margherita Belice (Agrigento).

A Menfi, in particolare, le fiamme hanno incenerito circa 130 ettari di vegetazione, tre auto e il deposito di uno stabilimento balneare. In contrada Cipollazzo le fiamme hanno percorso circa 60 ettari fra terreni demaniali e privati, raggiungendo la riserva naturale costiera e distruggendo tre vetture e una struttura in legno utilizzata come deposito di un beach club.

E poi ancora vasti incendi a Polizzi Generosa, Ciminna, Caccamo, Borgetto e Belmonte Mezzagno (Palermo); Torre Makauda, Partanna e Poggioreale (Trapani) Mazzarino (Caltanissetta); Valguarnera Caropepe (Enna); Roccela Valdemone, Melia, Itala, Scaletta Zanclea, Letojanni e Castelmola (Messina); Chiaramonte Glufi (Ragusa); Augusta (Siracusa); Zafferana Etnea, Milo, Mascali, Santa Venera e Linguaglossa (Catania).

Impegnati nell’opera di spegnimento anche il personale del Corpo Forestale della regione Siciliana e le squadre di volontari della protezione civile, elicotteri e canadair.

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