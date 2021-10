Brucia rivendita di frutta e verdura: è mistero sulle cause

Un incendio è scoppiato in una rivendita di prodotti ortofrutticoli di via Fosse Ardeatine, nel quartiere di Villaseta. E’ accaduto ieri notte e, una volta scattato l’allarme, sul posto si sono portati i vigili del fuoco del vicino Comando provinciale di Agrigento, ma anche i carabinieri della Stazione di Villaseta, e quelli del nucleo Radiomobile.

Le fiamme sono state spente prima che potessero avvolgere completamente la struttura. I danni ci sono stati, ma risultano essere ancora in corso di quantificazione. Pompieri e militari dell’Arma si sono subito occupati del sopralluogo tecnico per stabilire cosa effettivamente avesse innescato la scintilla.

Per gli investigatori le cause del rogo sono ancora in corso d’accertamento. E’ stato già sentito il proprietario della rivendita, un trentasettenne agrigentino. Nessuna ipotesi, di fatto, viene esclusa dal fatto accidentale, verosimilmente riconducibile ad un cortocircuito dell’impianto elettrico, all’azione dolosa.