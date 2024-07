Senza tregua. Nelle ultime 24 ore sono dieci gli incendi divampati in Sicilia che hanno visto impegnati i vigili del fuoco, i forestali e i volontari della protezione civile. Quattro incendi a Catania, uno ad Agrigento, uno a Caltanissetta, 2 a Enna, uno a Messina. Nel Catanese i roghi sono divampati a Ramacca, in contrada Pietrosa, ad Adrano in contrada Timpone, a Caltagirone in contrada Granieri e a Grammichele in contrada Bisamore. Nell’Agrigentino a Realmonte, nei pressi in via della Libertà. Nel Nisseno nel capoluogo, in contrada Capodarso.

Nell’Ennese a Piazza Armerina in contrada Piano Cannata e in contrada Ciavarini: a causa delle fiamme a bordo della carreggiata, in un tratto della strada statale 626 della Valle del Salso, all’altezza del chilometro 9 a Pietraperzia, il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Nel Messinese a Mistretta, in contrada Pantano e a Pettineo, nella parte occidentale dei Nebrodi. In quest’ultima località il fuoco è partito dalla contrada Saja e si è rapidamente propagato in direzione sud prima di essere domato.