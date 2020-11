Brucia l’autovettura di una donna. Nessuna certezza sulla cause del rogo

In fiamme l’autovettura di proprietà di una donna, residente a Canicattì. E’ accaduto nel corso delle ore notturne. La vettura, una Lancia Musa, si trovava parcheggiata in via Beppe Montana, nell’abitato canicattinese.

Sono stati i residenti ad avvertire il 112. Sul posto i Vigili del fuoco del locale distaccamento, i quali, sono riusciti a circoscrivere il rogo, che si stava propagando minacciosamente. Tanto spavento e danni per la vettura.

Da lì a poco sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì. Nel corso del sopralluogo i pompieri e i militari dell’Arma, non hanno trovate tracce di liquido infiammabile come benzina o gasolio, né altri inneschi per ricondurre il rogo ad un attentato incendiario. Sono in corso indagini, e fino a quando non ci saranno certezze, non viene scartata alcuna ipotesi: dolo o fatto accidentale, riconducibile ad un corto circuito.