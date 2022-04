Brucia l’autovettura di un bracciante agricolo. Avviate le indagini

Sono state avviate le indagini per fare chiarezza e stabilire cosa effettivamente abbia innescato l’incendio di una Renault Laguna di proprietà di un trentaseienne, bracciante agricolo, residente a Canicattì. L’autovettura era stata lasciata posteggiata in via Julia, nell’abitato canicattinese.

Sul posto, dopo una segnalazione giunta al 112 a notte fonda, si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, i poliziotti del locale Commissariato, e i carabinieri. I pompieri hanno spento il rogo. Durante il sopralluogo non sono state rinvenute né tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette.

Le cause sono in corso d’accertamento. L’ipotesi investigativa privilegiata è quella dolosa, ma in mancanza di certezze non può essere escluso il fatto accidentale. Gli investigatori, appare scontato uno dei primi passaggi investigativi, avrebbero verificato la presenza di eventuali impianti di videosorveglianza pubblici o privati posti nella zona.