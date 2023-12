Un incendio ha carbonizzato un’autovettura parcheggiata in via Graceffo nel rione del campo sportivo ad Agrigento. E’ successo ieri notte. L’automobile è una Toyota Yaris, di proprietà di una sessantunenne, solitamente in uso alla figlia quarantunenne. Chiamati dai residenti della zona, sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

In poco tempo i pompieri hanno spento le fiamme. Ad occuparsi dell’attività investigativa sono i poliziotti della sezione Volanti, i quali, nel corso del sopralluogo di rito non avrebbero rinvenuto residui di liquido infiammabile, né bottigliette sospette, né altri inneschi. Le cause sono ancora in corso di accertamento. La Procura della Repubblica, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.