Brucia l’auto di un operaio, aperta inchiesta

Scoppia incendio su una Bmw X3, di proprietà di una pensionata settantenne, utilizzata dal figlio quarantaduenne operaio. E’ successo nelle ore notturne, in via Giovanni Pascoli a Canicattì. Le fiamme sono state domate grazie al tempestivo intervento dell’uomo, e non si sono estese. Danneggiata soltanto la parte anteriore sinistra della vettura.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Canicattì, che adesso si stanno occupando dell’attività investigativa. Nel corso del sopralluogo non sono state tracce di liquido infiammabile, né bottigliette sospette.

Le cause del rogo non sono chiare. Le indagini faranno chiarezza su cosa abbia innescato la scintilla iniziale. I militari dell’Arma hanno già sentito l’operaio canicattinese, ma non filtrano indiscrezioni al riguardo.