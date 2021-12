Brucia l’auto di un disoccupato, avviate le indagini

Un incendio ha completamente distrutto l’autovettura, Fiat Punto, di proprietà di un disoccupato di 32 anni. E’ successo ieri notte in via Svezia, a Canicattì. Le fiamme sono state circoscritte e domate dai vigili del fuoco del distaccamento cittadino.

Conclusa l’opera di spegnimento, i pompieri e i carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno subito avviato il sopralluogo di rito per provare a stabilire le cause del rogo. L’ipotesi investigativa privilegiata è l’atto doloso, ma in mancanze di certezze, non è escluso il fatto accidentale.