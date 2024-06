I vigili del fuoco, la forestale e i volontari della Protezione civile sono stati impegnati a spegnere decine di incendi in tutta l’isola. Tre i maxi roghi divampati in provincia di Agrigento, un quarto è avvenuto invece a cavallo con la provincia di Trapani. Fiamme a Cianciana, in contrada “Bissana”; a Licata in contrada “Sant’Oliva”, a Santo Stefano Quisquina in contrada “Fontanele”. Carbonizzati sterpaglia, alberi, macchia Mediterranea e una porzione di un’area boschiva.

Inferno di fuoco anche in una zona d’ampia vegetazione sulla costa tra Porto Palo di Menfi e Marinella di Selinunte, all’altezza dell’ex casello ferroviario 11. Le fiamme si sono sviluppate tra le sterpaglie e vigili del fuoco e personale del corpo forestale, con l’ausilio un elicottero, hanno evitato che arrivassero sino ad alcune case abitate.

Incendi sono scoppiati anche Nel Nisseno a Mazzarino in contrada della “Cimia”, a Santa Caterina Villarmosa in contrada “Bivio Noce”, a Butera in contrada “La Carruba”. Nel Palermitano a Belmonte Mezzagno, in contrada “Casale”. Nel Catanese, a San Gregorio di Catania, in contrada “Carubbazza”, a Biancavilla in contrada “Solicchiata”, a Castiglione di Sicilia. Nell’Ennese ad Aidone, in contrada “Cozzo del Medico” e nel Trapanese a Buseto Palizzolo in contrada “Blandano”.