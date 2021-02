Brucia la porta d’ingresso di abitazione. Indagano i carabinieri

Qualcuno ha appiccato il fuoco al portone d’ingresso di un’abitazione, in via Ecce Homo, nel centro di Ravanusa. L’immobile è di proprietà di un pensionato, del luogo, residente in un’altra zona. Il fatto durante le ore notturne.

Ad agire, verosimilmente, più ignoti piromani, che approfittando dell’ora tardi, hanno cosparso del liquido infiammabile sull’uscio di casa, e gli hanno dato fuoco.

I responsabili alla vista delle fiamme si sono frettolosamente allontanati. Scattato l’allarme, all’arrivo dei carabinieri della Stazione di Ravanusa, le fiamme si erano già autoestinte, evitando di propagarsi pericolosamente, fino a raggiungere l’appartamento.

Gli accertamenti, da parte dei militari dell’Arma, continuano al fine di individuare i responsabili. Gli investigatori cercano eventuali telecamere di videosorveglianza, installate in zona, che potrebbero fornire elementi utili a risalire agli incendiari.