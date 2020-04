Brucia furgone parcheggiato sotto casa di disoccupato

In fiamme un furgone di proprietà di un quarantaduenne disoccupato, residente a Ravanusa. Il fatto è avvenuto nel corso delle ore notturne. Il mezzo si trovava parcheggiato in via Berlinguer, nel centro abitato di Ravanusa.

Sono stati i residenti a dare l’allarme al 112. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della locale Stazione, che si stanno occupando delle indagini.

In mancanza di certezze tutte le ipotesi restano valide: dall’azione dolosa al fatto accidentale.