Un incendio, di natura incerta, ha devastato una Fiat Punto, di proprietà di un pensionato di Licata, settantacinquenne. E’ accaduto, nella notte fra sabato e domenica, in via Palma. L’anziano ha formalizzato la denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento a seguito di incendio. La Procura ha aperto un’inchiesta. Delle indagini si stanno adesso occupando i carabinieri della Stazione cittadina.