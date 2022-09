Brucia auto di meccanico. Avviate le indagini

Un incendio ha danneggiato l’auto, una Bmw 320, di proprietà di un meccanico quarantacinquenne. E’ successo ieri notte, in via Edison, a Campobello di Licata. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì. Le cause della scintilla iniziale sono ancora in corso d’accertamento, ma l’ipotesi investigativa privilegiata è quella di un cortocircuito dell’impianto elettrico, anche se in mancanza di certezze non si esclude il dolo. Dell’attività investigativa si stanno occupando i carabinieri della locale Stazione. Sul fronte delle indagini, c’è una certezza: la zona dove è divampato il rogo, non è coperta da impianti di videosorveglianza.