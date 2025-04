Un incendio ha devastato l’autovettura di proprietà di un geometra cinquantacinquenne. E’ accaduto nelle ore notturne fra venerdì e ieri. L’automobile, una Fiat Panda, si trovava parcheggiata dalle parti di via Salita Spoto, nell’abitato di Casteltermini.

La richiesta d’intervento al 112, è partita da alcuni residenti, alla vista delle fiamme e del fumo. A scongiurare il peggio sono stati i vigili del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini. Nel corso del sopralluogo non sono state rinvenute chiazze di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori con residui di benzina.

La Procura di Agrigento, ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. Le cause del rogo sono ancora in corso di accertamento.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp