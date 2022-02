Brucia auto di commerciate a San Leone

Un incendio ha devastato l’autovettura, una Alfa Romeo Mito, di proprietà di un commerciante trentaduenne di Agrigento. E’ accaduto, durante la notte fra martedì e ieri, in una traversa di viale Dei Giardini a San Leone. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del Comando provinciale.

Delle indagini, per stabilire cosa effettivamente abbia innescato la scintilla iniziale, si stanno invece occupando i carabinieri della Stazione di Villaggio Mosè. Le cause non risultano essere chiare.

Durante il sopralluogo di pompieri e militari dell’Arma non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né altri elementi per confermare il dolo.