Brucia auto di bracciante agricolo, avviate le indagini

Un incendio ha devastato un’autovettura di proprietà di un quarantacinquenne bracciante agricolo, residente a Palma di Montechiaro. L’automobile andata a fuoco è una Fiat Multipla, che si trovava parcheggiata, in via Pitrè, nell’abitato palmese. L’allarme è stato lanciato, nel corso delle ore notturne, da parte di alcuni residenti della zona, dopo avere notato le fiamme. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata.

In poco tempo è stata completata l’opera di spegnimento. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato alle fiamme di estendersi ulteriormente. Completato l’intervento i vigili del fuoco, e i carabinieri, hanno cercato elementi utili a stabilire l’esatta natura dell’incendio. Nel corso del sopralluogo non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, bottigliette o altri contenitori generalmente utilizzati per appiccare gli incendi.