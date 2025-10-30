Un’autovettura è stata devastata da un incendio. E’ accaduto, in via Toselli a Canicattì, nelle ore notturne. La macchina, una Volkswagen Golf, era in uso ad un bracciante agricolo poco più che trentenne del luogo. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e i poliziotti del Commissariato cittadino. I pompieri, idranti alla mano, hanno circoscritto e spento il rogo. Nella zona, nel corso del sopralluogo, non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Il giovane bracciante agricolo è stato poi sentito dagli agenti per accertare se ha avuto o meno dei problemi o dissidi con qualcuno. Su questo “fronte” non trapela alcuna indiscrezione.

