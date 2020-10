Broker e trader: ecco quali sono le differenze principali tra queste due figure

I trader sono gli investitori; i broker coloro che cercano gli investitori. Questa è solamente una banale semplificazione della risposta alla tua domanda: qual è la differenza tra broker e trader? Continua a leggere e scopri di più…

Quando discuti del mercato azionario, sentirai spesso nominare due figure professionali principali: broker e trader. Sebbene possano essere usati in modo intercambiabile, i due hanno ruoli diversi e distintivi e la natura del loro lavoro è diversa.

Comprendere le differenze tra broker e trader può aiutarti a capire qual è il ruolo che ciascuno sta svolgendo nel mondo degli investimenti.

Gli agenti di borsa (broker) eseguono operazioni per conto di clienti al dettaglio, mentre gli operatori di borsa (trader) acquistano e vendono titoli sui principali mercati, tra cui il NASDAQ, la Borsa di New York e la Borsa di Londra.

I trader sono ulteriormente suddivisi in due categorie, che sono trader di agenzia e trader proprietari.

I trader dell’agenzia lavorano con i clienti per soddisfare i loro ordini .

I trader proprietari, o prop, analizzano le opportunità di investire in varie classi di attività e quindi utilizzano il capitale della loro azienda per investire in queste opportunità.

Quando si cerca di capire la differenza tra broker di borsa e trader, è utile capire meglio ciò che ciascuno sta cercando di realizzare nel proprio ruolo. Alcuni trader lavorano per società di investimento e banche, lavorando per conto dell’azienda o della banca per trovare nuove opportunità di investimento.

Un trader esamina tutti i tipi di classi di attività e azioni per gli investimenti, comprese le materie prime, le azioni, i derivati ​​e le opportunità di reddito fisso. Potrai trovare maggiori chiarimenti sul sito https://miglioribrokerforex.it.

In questo ricco sito scoprirai quali sono le piattaforme di trading on line più famose, più apprezzate e soprattutto quelle certificate e sicure e che offrono tante possibilità ai loro utenti.Ora andiamo a vedere la differenza tra broker e trader!

Broker contro trader: le differenze più importanti

Quando valuta un asset, un trader guarda alla performance dell’investimento, concentrandosi sui rendimenti o sulle perdite generati in passato. Per mantenere il proprio lavoro, un trader deve essere un investitore finanziariamente esperto che è costantemente sintonizzato sui cambiamenti e le fluttuazioni del mercato.

Un errore può costare il lavoro a un operatore di borsa, soprattutto se ha preso una decisione sbagliata quando ha investito il denaro del cliente o il denaro dell’azienda. I trader devono sentirsi a proprio agio nel prendere decisioni rapide sugli investimenti, oltre a condurre analisi avanzate delle attività finanziarie e dei potenziali guadagni.

Se sei interessato a investire in uno dei principali mercati azionari, puoi scegliere di lavorare con un operatore di borsa che può aiutarti a prendere decisioni e cercare potenziali azioni da acquistare che stanno mostrando segni di aumento nel prossimo futuro.

Tuttavia, è più probabile che lavori con un agente di cambio, che può negoziare un accordo per tuo conto. I trader sono più concentrati sulla conclusione di accordi a vantaggio delle loro aziende, piuttosto che sul lavoro con i clienti. Analizzano materie prime, azioni, reddito fisso, derivati, forex e altri asset per creare le proprie strategie di trading e investimento.

Gli agenti di cambio generalmente trattano direttamente con i singoli clienti, acquistando e vendendo titoli in base ai desideri di tali clienti.

Alcuni broker forniscono anche servizi di pianificazione finanziaria ai propri clienti, assistendo nella diversificazione del portafoglio, fornendo consulenza su investimenti immobiliari o assicurativi e persino dando forma a piani pensionistici. Gli agenti di cambio si occupano anche di obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento e altri prodotti al dettaglio per i loro clienti.

Una differenza fondamentale tra un broker di borsa e un trader è il fatto che un broker non acquista o vende azioni per conto dell’azienda per cui lavora. Invece, si concentrano solo sui loro clienti e sui bisogni e desideri di ciascuno.

Alcuni clienti sono disposti a correre più rischi, mentre altri vogliono ridurre il rischio di perdite mantenendo un approccio molto più conservativo al mercato azionario. I broker trascorrono anche più tempo a informare i propri clienti delle fluttuazioni e variazioni dei prezzi delle azioni.