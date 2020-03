Bravi agrigentini, tutti a casa anche la domenica -VIDEO

Parola d’ordine: tutti a casa! Questa è Agrigento. Strade deserte in una domenica tutta primaverile che non ha però tentato gli agrigentini che, con diligenza e senso civico, hanno rispettato le disposizioni in merito al Coronavirus. Rispetto allo scorso fine settimana, dunque, è cambiato tanto. Questo, anche e soprattutto, grazie ai controlli delle forze dell’ordine che hanno posto in essere posti di blocco in diverse parti della città e nei posti più strategici. Viale della Vittoria, San Leone, Via Atenea e Villaggio Mose’ deserti. Si è ben compreso che le uscite debbono solo essere per necessità e lavoro. Certo, c’è sempre ancora qualcuno che sembra non capire ma si tratta di una piccolissima e ristretta parte di cittadini. Purtroppo, secondo gli esperti, questi sono giorni di picco assoluto ed ogni precauzione presa contribuisce alla battaglia nei confronti del Covid 19 che ha già mietuto vittime. L’appello ora va a chi sta facendo ancora ritorno in Sicilia e nella Città dei Templi. È proprio a loro che va il nostro “vi prego restate a casa in quarantena, per voi e per gli altri”

