Braccati dai carabinieri abbandonano furgone e refurtiva

Rubano rame per un valore di ben 25mila euro, dall’impianto fotovoltaico installato in contrada “Pantano”, in territorio di Sant’Angelo Muxaro. I malviventi, dopo il furto, quasi sicuramente sentendosi “braccati” dai carabinieri, hanno deciso di abbandonare il furgone e la refurtiva. A ritrovarli a distanza di poche dal maxi “colpo” sono stati i carabinieri della Compagnia di Canicattì, nella stessa contrada.

Ad agire, nottetempo, sarebbe stata una banda di ladri che, ha smontato e trafugato 1.500 metri di cavi elettrici in rame, del peso complessivo di 1 chilo e 300 chilogrammi. Dopo l’amara scoperta, il responsabile dell’impianto, ha formalizzato la denuncia contro ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina.

Immediate ricerche dei militari hanno consentito di rinvenire, l’indomani mattina, il furgone Ford Transit, risultato rubato a Palagonia, e all’interno del veicolo rinvenuta la refurtiva, già restituita al legittimo proprietario.