“Il sindaco di Montallegro, Caterina Scalia, e tutta l’amministrazione comunale si sono impegnati per risolvere in tempi record il problema imprevisto dei parcheggi a Bovo Marina ottenendo questo importante risultato con la massima efficienza amministrativa dopo appena una settimana”. Lo scrive in una nota l’assessore comunale al Turismo Giuseppe Piruzza a proposito del nuovo parcheggio gratuito in area demaniale a Bovo Marina.