Una lite tra due donne straniere, una ventottenne e una venticinquenne, è avvenuta nelle ore serali tra i vicoli del centro storico di Agrigento. Le due ragazze vicine di casa, per motivi ancora non del tutto chiari, si sono affrontate in strada prendendosi a calci, pugni, schiaffi e una di loro avrebbe utilizzato anche un oggetto contundente.

Sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il 112. L’intervento immediato dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento ha evitato conseguenze ben peggiori.

Entrambe sono rimaste ferite: una è stata medicata direttamente sul posto dai sanitari del 118 dopo aver riportato escoriazioni e ferite all’addome e alle braccia; l’altra, invece, è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I medici l’hanno sottoposta alle cure necessarie per traumi alle mani e un taglio alla testa.

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