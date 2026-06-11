Botte da orbi per motivi sconosciuti tra donne ospiti di una comunità di accoglienza per immigrati (donne e minori) di Villaseta ad Agrigento. Le protagoniste del parapiglia sono due ragazze di nazionalità tunisina di 31 e 28 anni, e una gambiana di 18 anni,

Ad evitare il peggio l’arrivo tempestivo e provvidenziale dei poliziotti della sezione Volanti della Questura. Le tre sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rissa aggravata.

Gli agenti dopo avere riportato la calma hanno sequestrato alcuni oggetti utilizzati dalle esagitate nel corso del parapiglia: un bastone, una bottiglia di vetro e una lastra metallica.

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