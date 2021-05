Botte da orbi in centro storico, tre denunciati. Uno è rimasto ferito

Botte da orbi tra giovani immigrati. Uno è rimasto ferito, e per lui si è reso necessario ricorrere alle cure dell’ospedale. La zuffa è stata sedata dai carabinieri della Compagnia di Agrigento. I tre, di nazionalità gambiana, tra 24 e 28 anni, tutti con precedenti per spaccio, sono stati denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di rissa.

Teatro della scazzottata, avvenuta ieri sera, la zona della “Bibbirria”, nel centro storico di Agrigento. E i rissosi se le sono date di santa ragione, quasi sicuramente, per questioni riconducibili ad attività illecite.

I militari dell’Arma riportata alla calma hanno denunciato i tre, uno dei quali, in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato escoriazioni e contusioni sparse sul corpo.