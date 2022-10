Botte da orbi a pochi passi dai luoghi della movida

Botte da orbi, sabato notte, in via San Francesco, a pochi passi dai luoghi della movida. A sfidarsi due gruppetti: uno formato da giovani agrigentini, l’altro da extracomunitari. Calci, pugni, e l’uso di bottiglie, per motivi poco chiari. All’arrivo dei poliziotti della sezione Volanti, a sirene spiegate per farsi largo tra la folla, c’è stato il solito fuggi fuggi generale. I protagonisti si sono dati alla fuga.

Sono in corso indagini per provare ad identificare i partecipanti alla zuffa. Alla vista delle pattuglie, un ragazzo ha iniziato a fare lo sbruffone ed è stato portato in caserma per accertamenti. Scontata una ramanzina per cambiare condotta. Come sempre avviene nei casi di segnalazione di risse, gli agenti si sono sincerati se qualcuno s’è presentato, o meno, al pronto soccorso del “San Giovanni di Dio”. Le verifiche hanno dato esito negativo.