Borseggiatori in azione al mercato rionale di Licata. Ben tre le donne che sono state derubate. Tutte quante se ne sono accorte solo quando hanno cercato il portafogli, per pagare un acquisto fatto, e non lo hanno trovato. Sul posto sono accorsi i poliziotti del Commissariato cittadino, che hanno rastrellato l’area, ma non hanno trovato nessuna traccia. Quasi sicuramente ad agire la stessa “mano” criminale. Sono state avviate le indagini per provare ad identificare i ladri.