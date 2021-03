Borsa e investimenti: occhi puntati sui mercati asiatici

Dall’inizio della pandemia sono aumentati in modo considerevole gli investimenti sulle borse asiatiche, un fenomeno dovuto soprattutto alla capacità dei Paesi orientali di affrontare l’emergenza sanitaria. La Cina, focolaio iniziale del SARS-CoV-2, ha messo in atto un programma di contenimento particolarmente efficace, il quale ha permesso all’economia del Dragone di chiudere il 2020 in positivo con un rialzo del PIL del 2,3%.

Il Giappone invece ha fatto registrare un pesante -4,8% l’anno passato, tuttavia vanta una situazione sotto controllo per quanto riguarda la pandemia, con un’industria solida di altissima qualità pronta a rilanciare l’economia nipponica nel 2021. Discorsi analoghi valgono per gli altri paesi del continente asiatico, in grado di offrire tassi di crescita impensabili per le economie nordamericane ed europee.

Ovviamente l’economia globale non consente all’Asia di crescere da sola, infatti senza il supporto dell’economia USA il gigante cinese perderebbe il principale mercato di riferimento. Per questo motivo gli analisti vedono positivamente il piano di stimoli del governo Biden, strategia che potrebbe far ripartire i consumi negli Stati Uniti e trainare la produzione industriale asiatica, nonostante l’inflazione e l’aumento dei rendimenti obbligazionari possono mettere in pericolo gli investimenti ad alto rischio in Asia.

Come investire sui mercati asiatici con il trading online

Al giorno d’oggi i mercati asiatici offrono importanti opportunità per gli investitori, tuttavia è fondamentale operare in modo prudente valutando con attenzione le operazioni da effettuare. Per i professionisti di BorsaMercato, una soluzione adeguata per investire sulle borse asiatiche è rappresentata dal trading CFD, in quanto consente di operare sia al rialzo che al ribasso su ogni direzione dei prezzi.

Con i contratti per differenza, infatti, non si acquistano direttamente azioni, opzione che in caso di cali delle quotazioni può causare forti riduzioni del capitale investito. Al contrario, con i CFD è possibile speculare sulla volatilità dei prezzi, per aprire posizioni long o short in base alle indicazioni provenienti dall’analisi finanziaria, integrando lo studio dei grafici con la valutazione dei fattori macroeconomici più rilevanti.

Questo approccio consente un maggiore controllo del rischio, inoltre permette di investire anche con capitali ridotti, massimizzando la portata delle operazioni tramite la leva finanziaria. Il trading CFD offre anche la possibilità di coprire le posizioni di lungo termine, proteggendo gli asset in portafoglio dalle fluttuazioni di breve periodo, mettendo a disposizione una serie di strumenti utili per investire anche in mercati con un tasso più elevato di instabilità.

Naturalmente, sono necessarie competenze adeguate in ambito finanziario, in particolare la padronanza dell’analisi tecnica e dell’analisi fondamentale, capacità che si possono imparare con un corso di trading online oppure facendo pratica con un conto demo. La corretta gestione del rischio è indispensabile per pianificare strategie operative efficienti, stabilendo il giusto timing per gli investimenti speculativi e scegliendo lo stile di trading più appropriato con le proprie esigenze finanziarie.

Perché investire sui mercati asiatici?

Secondo gli analisti, i mercati asiatici forniscono le migliori opportunità per chi vuole investire oggi con orizzonti temporali di lungo termine. Per molti esperti, infatti, l’azionariato orientale vanta margini potenziali di crescita elevati, ben più alti rispetto a quelli americani ed europei, considerando che ci sono interi settori ancora sottovalutati. Le aziende asiatiche sono ormai diversi anni che continuano a crescere a ritmi notevoli, facendo registrare utili importanti e ottimi fondamentali.

Non a caso una delle poche azioni intraprese da Warren Buffett, attraverso la Berkshire Hathaway, è stato un investimento da 6 miliardi di dollari su 5 società giapponesi, scommettendo sulla crescita di imprese come Mitsubishi e Sumitomo. Secondo l’oracolo di Omaha il prezzo delle società nipponiche è favorevole, inoltre il Giappone avrà bisogno di una quantità sempre maggiore di materie prime nei prossimi anni, per questo motivo crede nel futuro delle sogo shosha, i giganti del trading che riforniscono il Sol Levante di materie prime.

Ad ogni modo, in Asia il mercato di riferimento rimane la Cina, con il Dragone che sta lentamente trasformando la sua economia di produzione passando a un modello più incentrato sui consumi, per dipendere meno dalle esportazioni verso gli Stati Uniti aumentando la domanda interna. Inoltre bisogna tenere conto del settore tecnologico, ambito in cui l’Asia è destinata a dominare nei prossimi anni, come del resto nella green economy, come dimostra il forte interessamento delle aziende automotive europee e americane alla vendita di veicoli elettrici in Asia.