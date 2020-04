“Borsa della pace 2021 – 2022”: master internazionali e programmi di certificazione di sviluppo professionale promossi dal Rotary Club

Il Rotary Club di Agrigento promuove “La borsa della pace” per il biennio 2021-22. Un progetto a sostegno dei futuri leader della pace, attraverso l’erogazione di borse di studio per master e certificazioni di sviluppo professionale da maturare presso atenei italiani o internazionali.

Dal 2002, data di inizio del Programma Peace Fellowship, i centri della Pace Rotary, presso importanti Università dislocate negli Usa, Giappone, Australia, Uganda, Gran Bretagna e Svezia, hanno formato più di 1.300 colleghi che in oltre 115 paesi “servono” come leader in governi, ONG, forze armate ed organizzazioni Internazionali come ONU e Banca Mondiale.

Il progetto punta alla formazione di leader impegnati nella ricerca della Pace ed annualmente, a tal fine, vengono assegnate dalla Fondazione Rotary fino a 50 Borse di Studio per Master e fino ad 80 per Certificazioni presso le principali Università. Le Borse di Studio coprono le tasse di studio, vitto, alloggio, spese di viaggio e tutte le spese per il successivo tirocinio sul campo.

Si distinguono i corsi di Laurea Magistrale , della durata dai 15 ai 24 mesi (comprensivi dei 2/3 mesi di studio sul campo), ed i Programmi di Certificazione di sviluppo professionale della durata di 12 mesi.

In entrambi i casi saranno necessari la conoscenza dell’inglese, la laurea, il forte impegno per la Pace e per lo Sviluppo, dimostrati da risultati accademici e professionali.

I candidati, che non devono essere né parenti né affini di rotariani (né di ex rotariani fino a 36 mesi successivi alle dimissioni) avranno tempo fino al 31 maggio per inoltrare le domande al Distretto che poi avrà tempo fino al 1° luglio per presentare le domande approvate alla Fondazione Rotary.”

Per informazioni contattare l’indirizzo della segreteria del Rotary Club di Agrigento all’indirizzo: segreteria1920@rotary2110.it