Si è conclusa l’undicesima edizione del programma che assegna la targa con il titolo di “Borgo dei Borghi” ad uno dei venti borghi, uno per ogni regione, in gara ogni anno. Il borgo di Naro, un gioiello medievale e barocco sito in provincia di Agrigento, unico borgo siciliano in gara si é classificato decimo del premio Borgo dei Borghi 2024. “Grazie a tutti per aver condiviso questa bellissima esperienza volta alla promozione del nostro territorio. Complimenti al Borgo vincitore e a tutti gli altri borghi che hanno partecipato”, ha detto il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara.