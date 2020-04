Controesodo per rientrare in Sicilia: oltre 3 milioni di biglietti venduti

La stima è di quasi 3 milioni di italiani pronti a mettersi in viaggio, tra rientri per riabbracciare i propri cari o per ritornare a lavorare. Il decreto, infatti, così come presentato dal premier Conte dice che non è consentito lo spostamento inter-regionale, tranne che per i casi di lavoro, salute e urgenza.

La situazione in Sicilia deve essere monitorata e Musumeci ha parlato proprio col ministro dei Trasporti chiedendo di mantenere inalterate le norme per l’accesso in Sicilia. La limitazione negli arrivi, a detta del presidente, è stato uno dei fattori che ha permesso di contare su un numero basso di contagi.

Immagine di repertorio