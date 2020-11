Boom di contagi Covid a Canicattì, nell’arco di una giornata 21 nuovi casi

Ventuno tamponi positivi accertati in una sola giornata a Canicattì. Attualmente il numero dei positivi sale a 113, di cui 34 giovanissimi, con una età inferiore ai 18 anni. Dei nuovi 21 soggetti positivi, 12 hanno un età di 10, 11 e 12 anni, mentre la gran parte degli altri accertati sono familiari degli stessi.

“La settimana scorsa sono stati contagiati 52 nostri concittadini, mentre in questa siamo già a 34 ed è solo mercoledì – dice il sindaco Ettore Di Ventura -. La situazione è allarmante e non lascia presagire nulla di buono. La sola prudenza adesso non è più sufficiente. Impegniamoci ad avere un più rigoroso atteggiamento, riducendo al minimo i contatti, le uscite da casa, che devono essere limitate al minimo indispensabile, ed evitiamo qualsiasi occasione e forma di assembramento. Solo così possiamo difenderci da questo virus. Aiutiamoci l’un l’altro. Altrimenti ogni sforzo, ogni sacrificio, sarà vano”.